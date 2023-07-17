Киев, 17 июля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Украина готова продолжать поставки зерна по черноморскому коридору и после заявления России о приостановке действия так называемой зерновой сделки, заявил 17 июля в интервью ряду африканских СМИ глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я дал распоряжение нашему министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы они ответили мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу [об экспорте зерна]», — процитировал Никифоров Зеленского на своих страницах в соцсетях.

Глава киевского режима также заявил, что к нему уже якобы обращались представители компаний-перевозчиков и выражали готовность продолжать работу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что так называемая зерновая сделка, продлённая в апреле 2023 года на срок до 17 июля, прекратила своё действие. Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке сделки, отметили в свою очередь в МИД РФ, напомнив, что ни одно из данных России в июле 2022 года обещаний так и не было выполнено.

Власти Украины не только отправляли продукцию отнюдь не в беднейшие страны, зарабатывая на сделке, но и использовали зерновой коридор для организации терактов, отметили также в МИД РФ. Также представители ведомства подчеркнули, что отказ России от продления сделки означает отзыв гарантий безопасности судоходства по данному коридору.