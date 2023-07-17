Москва, 17 июля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В Южном военном округе (ЮВО) подтвердили, что над Азовским морем в Краснодарском крае потерпел крушение самолёт Су-25.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Су-25

«17 июля сего года при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной причиной аварии является отказ двигателя.

Как ранее сообщало ИА Регнум, штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в Ейске, самолёт упал в море, сообщили в свою очередь местные Telegram-каналы. Судя по видеозаписи, пилот успел катапультироваться. Позже стало известно, что он погиб.