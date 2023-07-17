Ейск, Краснодарский край, 17 июля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Момент крушения штурмовика Су-25 в городе Ейске Краснодарского края попал на видео. Оно доступно для просмотра в Сети.

Минобороны России СУ-25

На кадрах видно, как пилот катапультировался. На парашюте он опустился в море.

Происшествие взволновало очевидцев, снявших видео. За кадром звучат слова девушки: «Я боюсь. Это учения, так и должно быть?»

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Как сообщало ИА Регнум, самолёт Су-25 упал в море в Ейске, пилот успел катапультироваться. По словам очевидцев, к месту падения прибыл вертолёт и катера.