Краснодар, 17 июля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Пилот штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Азовском море, погиб. Об этом 17 июля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам источника, пилот утонул в море.

«Пилот катапультировался во время падения штурмовика, но оказался в воде. Его пытались реанимировать в машине скорой помощи после того, как его достали из воды», — сказал собеседник телеканала.

Спасти пилота не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, штурмовик Су-25 потерпел катастрофу в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в Ейске, самолёт упал в море, сообщили в свою очередь местные Telegram-каналы. Судя по видеозаписи, пилот успел катапультироваться.