Москва, 17 июля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Московской области, сообщили 17 июля в пресс-службе Центробанка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области, — сообщили в пресс-службе. — Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались».

Там добавили, что в 2000-е годы эти банкноты быстро изнашивались, поэтому Центробанк решил постепенно заменить их на более долговечные монеты.

Как сообщало ИА Регнум, пятирублёвая банкнота печатается как образец 1997 года: на лицевой стороне — памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля, цвет купюры — зелёный.

Десятирублёвая банкнота также печатается как образец 1997 года с изменениями 2004 года: на лицевой стороне — мост через Енисей и часовня в Красноярске, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС.

Ранее кассово-инкассаторские центры Сбера в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом 5 и 10 рублей.