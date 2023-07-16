Москва, 16 июля, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Кассово-инкассаторские центры Сбера в Москве и Подмосковье получили купюры номиналом 5 и 10 рублей. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе Сбера.

«В настоящее время кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области обеспечены банкнотами 5 и 10 рублей, пока в небольшом объеме», — процитировал заявление ТАСС.

В банке уточнили, что ожидают дополнительных партий, чтобы затем направить купюры для работы в отделения банка и клиентам. О планах на возобновление выпуска пятирублёвых и десятирублёвых банкнот в июле 2022 года сообщил зампред Банка России Сергей Белов.

Пятирублёвая банкнота печатается как образец 1997 года: на лицевой стороне — памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, на оборотной — стена Новгородского кремля, цвет купюры — зелёный. Десятирублёвая банкнота печатается также как образец 1997 года с изменениями 2004 года: на лицевой стороне — мост через Енисей и часовня в Красноярске, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС, цвета купюры — тёмно-зеленый и тёмно-коричневый.

Центробанк запланировал поэтапно модернизировать банкноты 1997 года, включая10,50,500, 1000 и 5000 рублей. Сообщается, что усовершенствуют их защиту и разработают новый дизайн. Банкноты 1000 и 5000 рублей ввудт в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.