Москва, 17 июля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. На донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 320 военных. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе боевых действий уничтожено до 320 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ также потеряли самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу МСТА-Б, две противотанковые пушки «Рапира», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля украинские войска потеряли на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях до 310 военных. Кроме того, Конашенков рассказал, что за сутки российские войска пресекли деятельность четырёх групп украинских диверсантов в ЛНР и Харьковской области. Он также уточнил, что на купянском направлении уничтожено до 50 военных ВСУ.