Москва, 17 июля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки после теракта на Крымском мосту, сообщило 17 июля Министерство транспорта в Telegram-канале.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«В 10:00 (мск) работа Керченской паромной переправы возобновлена», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, по данным СКР, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. В результате теракта погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.