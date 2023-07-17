Москва, 17 июля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, заявила 17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот (киевский) режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», — написала она в Telegram-канале.

Захарова добавила, что решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.

Соединённые Штаты и Великобритания осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой, заключила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России заявили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака.