Симферополь, 17 июля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем будет производиться при помощи электропоездов, сообщил 17 июля советник главы Крыма Олег Крючков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он рассказал, что пассажиры автобусов будут перевозиться через Крымский мост электропоездами.

«Автобусное движение до станции «Южная» (Керчь), — описал он временную схему перевозок. — Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край)».

Далее, по словам Крючкова, пассажиры вновь пересядут в автобусы и отправятся уже до пункта назначения.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа Белгородской области, их дочь пострадала, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковала Украина.