Автобусное движение через Крымский мост возобновили по новой схеме
Советник Крючков: пассажиров автобусов через Крымский мост перевезут электропоезда
Симферополь, 17 июля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Автобусное сообщение между Крымом и Краснодарским краем будет производиться при помощи электропоездов, сообщил 17 июля советник главы Крыма Олег Крючков.
Он рассказал, что пассажиры автобусов будут перевозиться через Крымский мост электропоездами.
«Автобусное движение до станции «Южная» (Керчь), — описал он временную схему перевозок. — Оттуда электропоездами в Темрюк (Краснодарский край)».
Далее, по словам Крючкова, пассажиры вновь пересядут в автобусы и отправятся уже до пункта назначения.
Как сообщало ИА Регнум, в результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа Белгородской области, их дочь пострадала, заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковала Украина.