Краснодар, 17 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетний ребёнок пострадал в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что, по данным Минздрава Краснодарского края, в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка, предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.

В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребёнка доставят в краевое лечебное учреждение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины, жителей региона. Их дочь, девочку 14 лет, перевезут в Белгородскую область, как только разрешат врачи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия. Уточняется, что группа создана из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В связи с произошедшим движение по мосту было приостановлено.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал россиян не планировать проезд через Крымский мост. Вместо этого он посоветовал гражданами использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.