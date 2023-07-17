Анкара, 17 июля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Лесной пожар в ночь на понедельник, 17 июля, вспыхнул в турецкой провинции Мерсин в 40 километрах от строительной площадки атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС Аккую

«Лесной пожар в деревне Гюльнар провинции Мерсин безостановочно тушат пожарные и вертолёты, способные на пролёты ночью», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что проект АЭС «Аккую» будет реализован в срок и в полном соответствии со всеми стандартами качества. По словам директора четвёртого европейского департамента МИД Юрия Пилипсона, возведение четырёх энергоблоков ведётся в быстром темпе с соблюдением необходимых мер безопасности.

Атомную электростанцию «Аккую» возводят около Гульнара в провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из РФ. Отмечалось, что мощнейшее землетрясение в Турции в начале 2023 года не нарушило сроки строительства.