Москва, 27 мая, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Несомненно, проект атомной электростанции «Аккую» будет реализован в срок и в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества. Такое мнение высказал директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Akkunpp Проект АЭС «Аккую»

Он напомнил, что возведение четырёх энергоблоков ведётся быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Дипломат обратил внимание на то, что у российских профильных структур имеется большой опыт решения задач любой сложности, есть необходимые компетенции вкупе с умениями, талантом и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления российских интересов.

«Нет сомнений, что проект АЭС «Аккую» будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, АЭС «Аккую» возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Власти Турции ранее заявили, что мощное землетрясение не нарушило сроки строительства.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Ранее президент Турции уже отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он также сообщил, что все блоки АЭС «Аккую» будут введены в эксплуатацию к 2028 году, они позволят сэкономить значительные средства на импорте газа.

Президент Турции также заявлял, что страна с задержкой в 60 лет наконец присоединяется к клубу государств с атомной энергетикой.