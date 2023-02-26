Анкара, 26 февраля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на следующей неделе посетит строящуюся АЭС «Аккую», чтобы лично проконтролировать возобновление работ после землетрясения. Об этом он 25 февраля сообщил телеканалу A-Haber.

Алексей Майшев/РИА Новости Фатих Донмез

По его словам, представители компании «Росатом» сообщили, что проблем на объекте больше нет, можно возвращать туда строительную технику и рабочих.

«Можно сказать, что работы возобновились в прежних темпах. В течение следующей недели я съезжу на электростанцию», — сказал Донмез.

Он добавил, что из-за мер, принятых после землетрясений, произошло отставание производства работ от графика, но это не должно повлиять на сроки завершения строительства.

Напомним, строительство АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года. Станцию возводят по российскому проекту при участии компаний из РФ. В АЭС планируется запустить четыре энергоблока, что должно покрывать 10% потребностей республики в электроэнергии.