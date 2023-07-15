Тель-Авив, Израиль, 15 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы «Тель ха-Шомер» из своего дома в Кейсарии из-за плохого самочувствия, сообщила 15 июля израильская радиостанция Kan.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы «Тель-ха-Шомер», — говорится в сообщении.

По информации радиостанции, премьер приехал в госпиталь в сопровождении своего кортежа. Его направили на обследование.

В канцелярии после заявили, что Нетаньяху прибыл в госпиталь для прохождения дополнительного медобследования.

Нетаньяху уже госпитализировали в марте 2018 года с высокой температурой и кашлем. Тогда медики сообщили, что недомогание могло быть рецидивом болезни, от которой не долечился политик. Премьер покинул больничную палату на следующий день для амбулаторного лечения простуды на дому.