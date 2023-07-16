Тель-Авив, Израиль, 16 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаётся в центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, где он проходит медицинское обследование. Врачи имплантировали ему в сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом 16 июля сообщил специалист по кардиологии в центре Sheba профессор Иегуда Адлер, написала газета Yedioth Ahronoth.

РИА Новотси/Алексей Никольский Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

С его помощью медики планируют избежать серьёзных нарушений сердечного ритма у политика. Также они хотят выяснить, что стало причиной плохого самочувствия ― обезвоживание или сбой в работе сердца.

Кардиолог настоятельно рекомендовал Нетаньяху снизить нагрузку. Он уверен, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.

В канцелярии главы израильского правительства заявили, что премьер-министра могут выписать уже в ближайшее время.

«Результаты [анализов] нормальные, он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня», ― говорится в заявлении, которое опубликовал Irish Examiner.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы «Тель ха-Шомер» из своего дома в Кейсарии из-за плохого самочувствия. Его направили на обследование.

Нетаньяху уже госпитализировали в марте 2018 года с высокой температурой и кашлем. Тогда медики сообщили, что недомогание могло быть рецидивом болезни, от которой не долечился политик. Премьер покинул больничную палату на следующий день для амбулаторного лечения простуды на дому.