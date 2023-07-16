Вашингтон, 16 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Москва в случае прямого конфликта с Вашингтоном может использовать в Атлантическом океане атомный подводный флот, заявил 16 июля бывший советник главы Пентагона полковник вооружённых сил США Дуглас Макгрегор.

«Если мы начнём войну с Россией, самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот», — сказал он в интервью обозревателю Майклу Сэвиджу.

По словам Макгрегора, в настоящий момент США не обладают возможностями противостоять этому, поскольку значительная часть подводных лодок страны неисправны.

Сообщается, что в ремонте находятся около 40% всех субмарин США. По данным издания Bloomberg, 18 из 49 подлодок остаются неисправными из-за задержек на верфях. По статистике исследовательской службы Конгресса США, этот показатель практически вдвое превышает желаемый американскими военными. Затянувшиеся процессы техобслуживания стали причиной «существенного сокращения» количества рабочих подлодок и снижения качества выполнения повседневных задач флота. Командование морских систем ВМС США занялось решением проблемы.

В то же время, как сообщало ИА Регнум, на Международном военно-морском салоне в Кронштадте объявили о планах провести летом 2023 года первые морские испытания российского подводного беспилотника «Посейдон». В первую очередь испытания коснутся работы его ядерной энергетической установки. О разработке «Посейдона» президент Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году.

Носителя «Посейдона», атомную подлодку «Белгород» также примут на вооружение в 2023 году. «Посейдон» передвигается под водой и образует после взрыва цунами высотой до 500 метров, которое обрушиваются на прибрежные города. Беспилотник имеет практически неограниченный радиус действия, что осложняет его перехват обычными ракетами.