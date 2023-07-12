Вашингтон, 12 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Около 40% военных подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США оказались в нерабочем состоянии. Как сообщило издание Bloomberg, 18 из 49 подлодок находятся на ремонте из-за задержек на верфях.

Iftkhar Hussain Подводная лодка класса «Колумбия» ВМС США

По статистике исследовательской службы Конгресса США, этот показатель практически вдвое превышает желаемый американскими военными.

«По состоянию на этот год 18 из 49 ударных подводных лодок ВМС США (37%) вышли из строя. Это ставит США в крайне невыгодное положение по сравнению с численно превосходящим флотом Китая», — сообщил Bloomberg.

По данным издания, затянувшиеся процессы технического обслуживания послужили причиной «существенного сокращения» количества рабочих подлодок, что снизило качество выполнения повседневных задач флота. Командование морских систем ВМС США сообщило, что решает проблему.

В то же время США ранее заявили о планах отправить в Южную Корею подлодку класса Ohio («Огайо»), способную нести ядерное оружие. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер при этом не стал уточнять, будет ли оно на ней размещено. Перед этим Южная Корея объявила о прибытии в республику атомной подводной лодки USS Michigan с управляемыми ракетами, которая остановилась в порту Пусан, где находится ключевая военно-морская база страны. Сообщалось, что подлодка прибыла для участия в совместных учениях.

Как передавало ИА Регнум, во время проведения Международного военно-морского салона в Кронштадте стало известно, что на лето 2023 года запланированы первые морские испытания российского подводного беспилотника «Посейдон». Отмечается, что в первую очередь испытания коснутся работы его ядерной энергетической установки. О разработке «Посейдона» президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году.

Замглавы МИД России Сергей Рябков позднее заявил, что РФ не станет уведомлять США о проведении испытаний «Посейдона». Он напомнил о серии соглашений, предполагающих обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет подводных лодок и проведении масштабных учений стратегических сил, но к подводному беспилотнику они не относятся. Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум также отметил, что в США «Посейдон» воспринимают как оружие Судного дня, которого по-настоящему опасаются.