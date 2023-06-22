Кронштадт, Санкт-Петербург, 22 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка «Белгород», носитель подводных ядерных беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение в 2023 году, заявил 22 июня главком ВМФ России Николай Евменов.

Кадр из видео. Министерство обороны России Подводный ядерный беспилотник «Посейдон»

«Как президент [Владимир Путин] и сказал, в этом году примем [АПЛ на вооружение]», — заявил Евменов в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов Владимир Путин заявил, что укрепление и развитие армии остаётся приоритетом России и важнейшей задачей на этом направлении является развитие ядерной триады. Ядерная триада — ключевая гарантия военной безопасности России и глобальной стабильности и арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил пополняются в соответствии с намеченными планами, добавил президент.

В январе 2023 года сообщалось, что специалисты проверили работу систем запуска макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня». Экипаж АПЛ специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09 852 провёл серию бросковых испытаний.

О разработке подводного беспилотника «Посейдон» Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Он отметил, что эти аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами.

Ядерная торпеда «Посейдон» передвигается под водой, после её взрыва возникают цунами высотой до 500 метров, которые обрушиваются на прибрежные города. «Посейдон» имеет почти неограниченный радиус действия, что осложняет его перехват обычными ракетами, обладающими ограниченной дальностью.