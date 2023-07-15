Мелитополь, 15 июля, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Штурмовики группировки Вооружённых сил России «Восток» поразили около десятка мест скопления живой силы ВСУ в районе Пятихаток на запорожском направлении. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил начальник пресс-службы группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — сообщил Чехов, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в течение суток на данном направлении Вооружённые силы Украины не предпринимали каких-либо активных действий, ограничившись разведкой и перегруппировкой сил.

Кроме того, в результате артиллерийских ударов и контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли миномётный расчёт, один танк, боевую бронированную машину и две артиллерийские установки.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооружённые силы Украины провели атаки на трёх направлениях в районах Лобкового, Степового и Пятихаток. По его словам, в ходе боевых действий ВСУ понесли существенные потери, российские военные успешно отразили все атаки противника.