Вашингтон, 16 июля, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пошёл на поводу у западных союзников и уничтожил свою страну, вместо выполнения Минских соглашений, как ему советовал российский лидер Владимир Путин. Такое заявление сделал 15 июля американский правозащитник Аджаму Барака в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Правозащитник указал, что украинскому президенту следовало задуматься и извлечь урок из ухода США из Афганистана. Барака полагает, что Белый дом воспользовался неопытностью президента Украины и убедил его отказаться от выполнения Минских соглашений, что и привело к началу конфликта.

«И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм!», — заключил Барака.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пояснил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, президент России Путин вынужденно нанёс превентивный удар по агрессору, разгадав план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток. Если бы президент Украины имплементировал Минские соглашения, конфликта бы не произошло. Риттер указал, что по признанию экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, Минские договоренности нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО подготовить украинскую армию к войне с Россией.

В свою очередь, президент России Путин отметил, что войну на юго-востоке Украины начал Киев при поддержке западных спонсоров в 2014 году, эта война продолжалась почти девять лет, а затем западные страны публично отказались от мирного урегулирования этой ситуации. Поэтому Россия была вынуждена использовать военные средства, чтобы остановить агрессию. Российский лидер подчеркнул, что Россия никого не обманывала, в то время как её партнёры подписывали Минские соглашения, которые они не собирались выполнять.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко открыто признал, что Минские соглашения провалились, но пояснил, что эти договорённости позволили ему выиграть время и вооружить Украину.