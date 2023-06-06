Киев, 6 июня, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Минские соглашения помогли вооружить Украину и построить армию. Такое заявление сделал 6 июня бывший украинский лидер Пётр Порошенко в интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко признал, что Минские соглашения провалились, однако он пояснил, что эти договорённости позволили ему выиграть время и вооружить Украину. По словам экс-президента Украины, сразу после подписания соглашений он пригласил инструкторов НАТО, закупил технику и оружие и успел полностью построить армию во время своего президентства. Как уточнил Порошенко, именно президент США Джозеф Байден отменил санкции, мешавшие поставлять оружие Киеву.

«С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники», — отметил Порошенко и добавил, что после начала спецоперации потратил из личных средств $70 млн на вооружение украинской армии.

Кроме того, экс-лидер Украины назвал украинскую армию «лучшим переговорщиком» и уточнил, что контрнаступление ВСУ начнётся в «ближайшее время» и станет «общей атакой».

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший украинский президент Порошенко в своём выступлении на форуме безопасности в Киеве спрогнозировал три сценария дальнейшего существования Украины. По его мнению, стране грозит либо вступление в НАТО, либо «превращение» в Афганистан или в Израиль.