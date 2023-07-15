Вашингтон, 15 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск назвал лицемерием решение Соединённых Штатов Америки передать Украине кассетные боеприпасы. Свою позицию миллиардер высказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум Илон Маск

«Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их для применения?» — говорится в распространённом сообщении Илона Маска.

Соединённые Штаты Америки одобрили передачу Украины кассетных боеприпасов 7 июля. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что союзники, в том числе и внутри НАТО, поддержали это решение.

Позднее глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес на брифинге в Мадриде 8 июля осудила решение США передать Вооружённым силам Украины кассетные боеприпасы в качестве военной помощи. По её словам, Испания убеждена в том, что существует ряд вооружений, которые не могут быть использованы ни при каких обстоятельствах.

12 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Вооружённые силы РФ могут начать применять кассетные боеприпасы, если соответствующее вооружение появится у украинской армии.