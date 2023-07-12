Москва, 12 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Российские вооружённые силы могут столкнуться с необходимостью применить против ВСУ кассетные боеприпасы, сообщил 12 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

На просьбу прокомментировать заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что российские военные могут начать применять кассетные боеприпасы против ВСУ в случае, если США поставят такие снаряды Украине, представитель Кремля сказал, что решение будет принимать Минобороны.

«Разумеется, что возможное использование вот этого типа боеприпасов — оно меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определённые контрмеры», — сказал Песков.

Какие именно это будут меры, решит Минобороны, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включая кассетные боеприпасы типа DPICM для артиллерии.

В Белом доме в свою очередь признали, что применение кассетных боеприпасов может привести к гибели мирных граждан и что Вашингтон по этой причине откладывал это решение. Также в Белом доме заявили, что Киев официально пообещал Вашингтону не применять эти снаряды по целям в России.

11 июля Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны. Однако российские войска могут столкнуться с необходимостью их применить, если Пентагон поставит ВСУ такие снаряды.

Он добавил, что российская армия принимает меры по защите военных и техники от поражающих элементов этих снарядов. Что касается российских кассетных боеприпасов, они эффективнее американских.

Шойгу напомнил, что Россия не присоединялась к конвенции по запрещению применения кассетных боеприпасов, как и Украина, и США.