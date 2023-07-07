Вашингтон, 7 июля, 2023, 22:03 — ИА Регнум. США обсуждали с союзниками поставку Украине кассетных боеприпасов, сообщил 7 июля на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

По его словам, решение было непростым, но его поддержали.

«Мы тесно консультировались, принимая решение об этом и некоторые из тех, кто не является подписантом конвенции, подписанной в Осло, приняли это с распростёртыми объятиями и считают это абсолютно верным решением», — уточнил Салливан.

Отвечая на вопросы журналистов, помощник Байдена подчеркнул, что обсуждение решения о поставках не только не выявило разногласий внутри НАТО, но, напротив, показало его единство.

Как передавало ИА Регнум, США вечером 7 июля объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме подчеркнули, что поставка Киеву этих боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединённых штатах артиллерийских снарядов.

В то же время в Вашингтоне признают, что применение таких снарядов несёт риски для мирного населения, поэтому США откладывали решение об их передаче. Украина, заверили в Белом доме, будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.