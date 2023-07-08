Мадрид, 8 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы не должны поставляться в качестве помощи на Украину. Об этом 8 июля заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на митинге в Мадриде в преддверии национальных выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет кассетным боеприпасам», — сказала Роблес на митинге в Мадриде в преддверии национальных выборов.

По её словам, Испания убеждена в том, что определённое оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах.

Роблес подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов запрещено более чем в ста государствах, в том числе в Испании. Она отметила, что решение об отправке Киеву такого оружия было принято Вашингтоном, а не странами НАТО.

Как передавало ИА Регнум, власти США 7 июля решили передать Киеву кассетные боеприпасы. В минобороны США заявили о выделении нового пакета военной помощи армии Украины.

По словам президента США Джо Байдена, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. По его словам, у украинцев заканчиваются боеприпасы.

Канадский телеканал CBC заявил, что решение Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы поставило Оттаву в тупик. Отмечается, что Канада входит в число многих членов НАТО, которые в 2010 году подписали пакт о запрете использования кассетных боеприпасов.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поставки кассетных снарядов, заявил, что уровень американских провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне. По его мнению, это жест отчаяния, признание бессилия.