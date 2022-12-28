Мариуполь, ДНР, 28 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Военнослужащие Росгвардии 28 декабря в гаражных помещениях «Азовстали» нашли тайник с оружием, предназначавшимся для использования вооруженными силами Украины. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной службы.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

«Спецназовцы Росгвардии при осмотре гаражных помещений в районе «Азовстали» в Мариуполе обнаружили тайник с оружием, оставленный военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тайник содержал в себе модернизированный автомат Калашникова, несколько охотничьих ружей, один шведско-британский переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 и РШГ-2, а также боеприпасы различного калибра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур в Херсонской области обнаружили тайник с двумя ПЗРК «Игла» и большим количеством патронов разного калибра.