Мелитополь, 12 июля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Тайник с предназначенным для ВСУ оружием, включая противотанковые мины, нашли на неработающей автозаправке у посёлка Михайловка Запорожской области. Об этом 12 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Недалеко от посёлка Михайловка на неработающей автозаправке силовики нашли тайник», — написал он.

Глава движения уточнил, что в найденном схроне были ящики, из которых полицейские изъяли 16 противотанковых мин, десять взрывателей, артиллерийский снаряд и 30 патронов калибра 5,45 мм.

Рогов указал, что все обнаруженные боеприпасы забрали для дальнейшего уничтожения, и добавил, что полиция ведёт оперативно-разыскные мероприятия по установлению организовавших схрон.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня росгвардейцы нашли новые схроны с боеприпасами украинских войск на территории ДНР.

Бойцы нашли 70 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), около двух сотен крупнокалиберных снарядов и мин, заряды к РСЗО, гранатомёты и взрывчатку, а также свыше 23 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

До этого в Меловском районе ЛНР стражи порядка нашли семь ящиков с боеприпасами. Они находились на бывших местах дислокации подразделений ВСУ, и из них изъяли 20 гранат Ф-1 и около десяти тысяч патронов.