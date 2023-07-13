Мелитополь, 13 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Представители спецслужб России нашли в Мелитопольском районе Запорожской области тайник, в котором были взрывчатка, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и немецкий ручной противотанковый гранатомёт Panzerfaust 3. Об этом 13 июля сообщили журналистам в региональном ФСБ.

ФСБ РФ/РИА Новости

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий в селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений сотрудниками спецслужб выявлен тайник с находящимися в нем ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также в схроне нашли оптические приборы для стрелкового оружия, немецкий ручной противотанковый гранатомётPanzerfaust 3, два ртутных взрывателя и ряд других компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств. Всё найденное в тайнике изъяли и отправили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что на неработающей автозаправке около посёлка Михайловка в Запорожской области нашли схрон с оружием для ВСУ, включая противотанковые мины. Все найденные боеприпасы изъяли для уничтожения.

В середине июня сотрудники Росгвардии обнаружили в ДНР схроны с боеприпасами украинской армии. Было обнаружено 70 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), около двух сотен крупнокалиберных снарядов и мин, заряды к РСЗО, гранатомёты и взрывчатка, а также свыше 23 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.