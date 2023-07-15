Москва, 15 июля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли до 600 военных на четырёх направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом на брифинге 15 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В течение суток Вооружённые силы Украины предпринимали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — заявил военный.

Конашенков уточнил, что ВС России успешно отразили на донецком направлении 17 атак киевского режима. В частности, украинские военные пытались продвинуться в районах Северного, Курдюмовки, Новомихайловки, Марьинки, Клещеевки и ещё нескольких населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Потери ВСУ составили до 315 военных, две бронемашины, три пикапа и гаубица Д-30.

Помимо этого, группировка российских войск «Восток» ликвидировала две группы диверсантов в районе Старомайорского и Ровнополя в ДНР. Военные группировки также уничтожили до 210 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.

«Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронемашин, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на запорожском направлении российские войска поразили 128-ю горно-штурмовую бригаду ВСУ и одну диверсионно-разведывательную группу. Вместе с тем российские войска нанесли поражение украинским военным на краснолиманском направлении, где ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.

«За сутки уничтожены более 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

Ранее также во время попыток наступления ВСУ потеряли 750 бойцов за сутки. Как сообщало ИА Регнум 13 июля, на донецком направлении ВС России отразили 16 атак, в ходе которых Киев потерял до 480 военных, на краснолиманском потери составили до 90 военных, а на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли более 180 бойцов. Российские военные также ликвидировали танк, две гаубицы «Мста-Б», три орудия Д-20, САУ AS-90 британского производства, САУ «Гвоздика» и одну боевую машину РСЗО «Град».