Москва, 13 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили безуспешные попытки наступления на четырёх направлениях: донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском. Об этом в ходе брифинга 13 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На донецком направлении отражены 16 атак противника, пресечена деятельность украинской ДРГ, потери противника — до 480 украинских военных», — уточнил Конашенков.

По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ на четырёх направлениях составили 750 военных.

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