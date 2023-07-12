Токио, 12 июля, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Протест властям Северной Кореи в связи с осуществлённым запуском, предположительно, баллистической ракеты, выразили власти Японии. Об этом 12 июля сообщил журналистам в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

首相官邸ホームページ Хирокадзу Мацуно

«Продолжающиеся пуски ракет, в том числе и баллистических, Северной Кореей и другие действия угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми. Такие пуски баллистических ракет являются нарушением соответствующей резолюции СБ ООН. Это серьезная проблема с точки зрения безопасности народа, в связи с чем через посольство в Пекине был заявлен решительный протест», — заявил Мацуно.

При этом генсекретарь кабинета министров Японии уточнил, что ущерба от пуска ракеты морским и воздушным судам не зафиксировано. Предполагается, что ракета уже упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Мацуно отметил, что от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который находится в Вильнюсе на саммите стран НАТО, поступило указание о созыве Национального совета безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным минобороны Японии, запущенная КНДР, предположительно, баллистическая ракета находилась в воздухе более часа с момента запуска. Глава минобороны Японии Ясукадзу Хамада отметил, что в ведомстве проводят анализ данных, связанных с пуском ракеты и выясняют, действительно ли эта ракета является межконтинентальной баллистической.

Как уточнил глава японского военного ведомства, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. В текущем году это 12-й такой пуск и первый с 15 июня.