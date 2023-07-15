Москва, 15 июля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. «Южная» группировка российских войск отразила четыре попытки атак украинской армии на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях в зоне спецоперации. Об этом 15 июля рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Станислав Красильников/ТАСС

«Подразделениями «Южной» группировки войск отбиты четыре атаки противника на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях», — сказал он в беседе с ТАСС.

Астафьев уточнил, что три штурмовых отряда 60-й механизированной бригады украинских войск понесли серьёзные потери в ходе попытки осуществить прорыв к Берховскому водохранилищу.

Начальник пресс-центра отметил, что военнослужащие Вооружённых сил России также проявили мужество и героизм в ходе отражения попытки наступления ВСУ в направлении Клещеевки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что российский спецназ прямым попаданием уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на запорожском направлении. Диверсанты украинской армии, вероятнее всего, намеревались захватить опорный пункт ВС России.

До этого глава пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что штурмовая авиация поразила порядка десяти мест скопления живой силы украинской армии у Пятихаток на запорожском направлении. Он уточнил, что ВСУ за сутки не пытались предпринимать в этом районе каких-либо активных действий.