Мелитополь, 15 июля, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Российский спецназ прямым попаданием уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу на запорожском направлении. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Наши парни точным ударом накрыли группу вэсэушников, которые собирались в лесопосадке. Скорее всего, они хотели напасть [на наш опорный пункт], но мы их обнаружили и уничтожили», — рассказал собеседник агентства.

Наступление Вооружённых сил Украины на запорожском, южнодонецком и артёмовском направлениях началось 4 июня. 11 июля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что противник не смог достичь успехов ни на одном из направлений. Он также отметил, что ВСУ не прекращают предпринимать попытки проведения штурмовых действий.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня уничтожили 311 украинских танков, как минимум треть из которых — иностранного производства.