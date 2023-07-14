Москва, 14 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 14 июля назвала «стратегическое поражение» страны и сохранение доминирующего международного влияния целью США и их сателлитов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дипломат отметила, что Россия категорически не приемлет логику Запада, по которой военная помощь Украине якобы приближает урегулирование. Захарова подчеркнула, что Запад не заинтересован в завершении конфликта, но нацелен на извлечение из него максимальной выгоды.

«Главная же цель Вашингтона и его сателлитов — нанести «стратегическое поражение» России и сохранить свое доминирующее влияние на международной арене. Ради неё они готовы всеми силами добиваться от марионеточного режима Зеленского продолжения «войны до последнего украинца», — сказала она в интервью журналу «Международная жизнь» на тему саммита НАТО.

Захарова заявила, что после него сложилось впечатление, будто участники встречи приняли и задекларировали решение развернуть «большую европейскую войну».

Ранее ИА Регнум привело слова Захаровой о том, что Запад давит на союзников России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Содружеству Независимых Государств (СНГ), чтобы организовать передачу киевскому режиму вооружений.

Она отметила, что государства, которые являются сателлитами стран НАТО и ЕС, такие как Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швеция, по собственной воле или по принуждению поставляют Киеву технику и боеприпасы. Она подчеркнула, что любые попытки третьих стран поставлять вооружения киевскому режиму самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Россией.