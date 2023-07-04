Москва, 4 июля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, которые наносят сокрушительный удар по ВСУ. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

«То, как это делают русские, очень умно», — подчеркнул он.

По его словам, российские военнослужащие используют специальные артиллерийские снаряды, которые способны дистанционно создавать новые минные поля после того, как ВСУ их разминируют, нанося сокрушительный удар по украинской армии, пытающейся прорвать российскую оборону в ходе наступления.

«Россия очень эффективно использует их для создания этих заградительных поясов», — отметил Риттер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Скотт Риттер заявил, что победа России является неизбежной, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть. Он также подчеркнул, что Украина продолжает получать военную помощь от США, так как американский народ не готов к полноценному участию в конфликте из-за возможных катастрофических последствий.

Командующий подразделением разведывательных дронов сержант ВСУ Георгий Волков в беседе с журналистами американской газеты заявил, что в ходе попыток наступления украинская армия «была шокирована» масштабом подготовки Вооружённых сил России к их действиям. Как отметило издание, российская армия подготовила на линии фронта как минимум три оборонительных рубежа, представляющие собой вырытые тракторами и укрепленные бетоном окопы.

Ранее The Wall Street Journal написала, что украинские военные перестали использовать западные танки для попыток атак на оборонительные позиции ВС России, после того как столкнулись с жёстким отпором российских военных. По данным издания, теперь ВСУ пытаются наносить точечные удары.