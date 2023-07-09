Лондон, 9 июля, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Возросшая эффективность российской армии стала помехой украинскому контрнаступлению. Об этом 8 июля сообщили в статье британской газеты The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Автор статьи британский политолог и писатель Марк Галеотти отметил неудачи ВСУ на всех направлениях, где ими велись наступательные действия, хотя эксперты предполагали противоположный вариант. Украинцы столкнулись с неожиданным упорством российских военных, добавил Галеотти.

По его словам, ВС России показали способность извлекать уроки за 16 месяцев боевых действий, эффективность использования артиллерии, беспилотников для воздушной разведки, координации своих действий. На поле боя используются новые виды вооружения. Существенные проблемы для ВСУ представляют дрон «Ланцет», системы минирования «Земледелие», вертолёты Ка-52 «Аллигатор» с ПТРК «Вихрь», наносящие удары по позициям ВСУ, оставаясь при этом вне досягаемости систем ПВО противника, добавил автор материала.

Контрнаступление ВСУ остаётся на начальном этапе. Украинцы могут задействовать ещё шесть оснащённых западным вооружением бригад. Они рассчитывают прорвать российскую оборону, заключил Галеотти.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению обозревателя британской газеты The Times Роджера Бойеса, у Североатлантического альянса есть максимум год для принятия Украины в альянс перед возможной победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Если он придёт к власти, то Украина, по мнению Бойеса, не сможет больше рассчитывать на нынешний высокий уровень оказания западной военной помощи.

Украинский полковник Сергей Яндульский, слова которого приводит обозреватель Corriere Della Sera Лоренцо Кремонези, посетовал на то, что ВСУ не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО. Офицер признал, что ВС России хорошо подготовились к наступательным действиям украинской армии.