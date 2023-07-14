Москва, 14 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) определили самые популярные у россиян страны для стоповера (длительной транзитной остановки). Как стало известно 14 июля, на первом месте оказалась Турция.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Туроператоры называют Стамбул безоговорочным лидером среди городов, которыми россияне дополняют основную поездку», — сообщается в статье на сайте ассоциации.

Так, компания Turkish Arilines при длительной пересадке в Стамбуле бесплатно предоставляет отель. Как отметили в АТОР, туристы из России могут остановиться в городе на несколько ночей, а затем продолжить путешествие. Эксперты отметили в 2023 году удвоение числа визитов россиян в Стамбул.

Второе и третье места после Стамбула заняли Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и Доха (Катар). Затем — Куала-Лумпур (Малайзия), Манама (Бахрейн), Пекин и Шанхай (Китай) и Аддис-Абеба (Эфиопия).

Туристам, совершающим стоповер в ОАЭ, предлагают пакет услуг «Остановка в Дубае», по которому можно отдохнуть в хорошем отеле и посетить экскурсии. При транзите в Эфиопии на время от восьми до 24 часов туристы могут бесплатно жить в гостинице и получать питание. В Бахрейне можно получить бесплатную трёхчасовую экскурсию по столице.

Помимо указанных городов, в числе государств, в которых туристы останавливаются на несколько дней, также оказались Узбекистан и Марокко.

Как ранее сообщало ИА Регнум, туристов, в том числе из России, обяжут платить налог за въезд на остров Бали. 13 июля губернатор Ваян Костер сообщил, что размер сбора и дату введения ещё не определили, но взнос будет производиться в электронном виде, поэтому сложностей с оплатой возникать не должно. По его словам, планируется, что налог не должен повлиять на количество туристов на острове.

Транзитные туристические остановки делятся на стоповер и лейовер. Стоповер (stopover) — остановка на срок более суток, на время которой авиакомпании предлагают туристам различные удобства и активности, иногда полноценные туры с питанием. Лейовер (layover) — короткая остановка от неполного часа до суток. Оба понятия применяются к перелётам по единому билету одной авиакомпании или нескольких компаний—членов одного авиационного альянса.