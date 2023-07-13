Бали, Индонезия, 13 июля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Туристов, в том числе российских, обяжут платить въездной налог на острове Бали. Губернатор острова Ваян Костер 13 июля рассказал, что размер сбора и дата введения ещё не определены.

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«Оплата сбора иностранными туристами производится только один раз во время их визита на Бали», — сообщил губернатор.

Костер отметил, что взнос будет производиться в электронном виде, поэтому сложностей с оплатой возникать не должно. Его слова привело издание The Jakarta Post.

Планируется, что налог не должен повлиять на количество туристов на острове. Губернатор отметил, что полученные от него средства власти направят на защиту культуры и строительство островной инфраструктуры. Согласно информации The Jakarta Post, за 2022 год Бали посетили около 2 млн туристов.

Ранее Россия и Индонезия сообщили о проработке запуска прямых авиарейсов. В посольстве РФ в Джакарте уточнили, что тема находится в проработке, российское диппредставительство отметило, что на Бали находятся около 40 тыс. россиян, включая постоянно проживающих. Посол Индонезии в Москве в свою очередь подтвердил, что никаких ограничений для российских граждан вводить не предполагается, а визу можно получить сразу по прилёте.

Как сообщало ИА Регнум, прямое авиасообщение между странами прервали в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) тогда усомнились в скорости возврата прямых перелётов, так как направление пользуется популярностью только у определённой категории туристов, интересующихся Азией.