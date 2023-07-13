Москва, 13 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Вступление Украины в Североатлантический альянс угрожает безопасности России. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается членства Украины в НАТО, то это создаёт угрозы для безопасности России. Это очевидно», ― подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что именно угроза вступления Украины в военно-политический блок и стала одной из причин проведения специальной военной операции.

Он выразил уверенность в том, что членство в НАТО не повысит безопасность Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведёт к дополнительному напряжению на мировой арене.

«Ничего хорошего я в этом не вижу. Наши позиции хорошо известны и давно сформулированы», ― заключил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля, президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа. Тем временем Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно расширялся и вплотную приблизился к её границам.

Замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы, и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею президента Литвы Гитанаса Науседы, который предложил разместить базы НАТО у границы с Россией, подчеркнул, что причиной нынешней конфликтной ситуации стали ошибки Запада, в частности, продвижение военной инфраструктуры альянса российским границам. Он напомнил при этом, что российская военная инфраструктура никогда не двигалась в сторону Западной Европы.