Москва, 13 июля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Алексей Комиссаров стал ректором РАНХиГС. С января он исполнял обязанности ректора вуза. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе правительства.

(сс) Tsyganov Denis Комиссаров Алексей Геннадиевич

Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации стал Алексей Комиссаров», ― говорится в сообщении правительства.

Алексей Комисаров окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Инженер по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей». В 2003 году получил степень МВА в РАНХиГС.

Работу в РАНХиГС Комиссаров начал в 2017 году. Занимал пост проректора ― директора Высшей школы государственного управления академии и до сих пор руководит ей. С 2018 года он также возглавляет президентскую платформу «Россия ― страна возможностей».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года пресс-служба правительства распространила информацию об уходе Владимира Мау по собственному желанию с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложили об этом. Он указал на значимость РАНХиГС, которая, по его словам, больше чем десятилетие превратилось «в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации».

Ранее СМИ сообщили о том, что Мау уехал несколько месяцев назад в Израиль и не вернулся.