Москва, 18 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Ректор РАНХиГС Владимир Мау несколько месяцев назад уехал в отпуск в Израиль и до сих пор не вернулся. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Владимир Мау

«Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался», — сказал источник.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Мау находится в отпуске, который был согласован с правительством. На этот период его обязанности исполнял проректор Дмитрий Арефьев, но ключевые вопросы текущей деятельности остались под контролем Мау.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в отношении Мау было прекращено уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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