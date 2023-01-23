Москва, 23 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что Владимир Мау покинул должность ректора РАНХиГС, сообщил 23 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

WL959 Здание РАНХиГС в Москве

Дмитрий Песков «Разумеется, президенту об этом докладывалось».

Песков указал на значимость РАНХиГС, которая, по его словам, больше чем десятилетие превратилось «в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба правительства РФ распространила информацию об уходе Мау по собственному желанию с поста ректора РАНХиГС «в связи с состоянием здоровья».