Москва, 13 июля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В России нужно создать новый нацпроект по формированию экономики данных, заявил 13 июля президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно — нацпроект по формированию экономики данных», — заявил Путин.

Путин также заявил, что элиты ряда стран объявили России технологическую блокаду, пытаясь повлиять на политику Москвы. Россия не должна ни от кого зависеть, ей нужно идти вперёд в технологическом отношении.

Зависимость от технологий других стран грозит потерей суверенитета, отметил глава государства.

Его выступление прозвучало на форуме, где ранее Путин осмотрел отечественные квантовые разработки. Форум проходит в Москве в Центре международной торговли с 9 июля и завтра, 14 июля, завершит работу.