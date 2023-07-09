Москва, 9 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Форуме будущих технологий. Об этом 9 июля сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Форум проходит с 9 по 14 июля в Центре международной торговли в Москве.

Также планируется, что глава государства проведёт регулярное совещание с членами Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин посетит форум Россия — Африка, который состоится 27–28 июля в Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum. По его словам, сейчас ведётся активная подготовка к форуму.