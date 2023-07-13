Невьянск, Свердловская область, 13 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. После пожара в селе Шайдуриха в Свердловской области возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Невьянская городская прокуратура ведёт проверку по факту природного пожара у села Шайдуриха, в результате чего огонь распространился на территорию населённого пункта, где находится 400 домов и постоянно проживает 290 человек. При этом один человек погиб.

«Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МЧС сообщили, что открытое горение в Шайдурихе ликвидировали. В работах по тушению пожара участвовали 250 человек и задействовали 68 единиц техники.

До этого департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что при пожаре в селе Шайдуриха один человек погиб и ещё двое пострадали. Последним оказали на месте медпомощь врачи Невьянской ЦРБ.

До этого в региональном управлении МЧС сообщили, что в результате природного пожара в селе Шайдуриха получили повреждения около 40 жилых домов. По словам местных жителей, одна из улиц населённого пункта фактически сгорела полностью.