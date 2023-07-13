Невьянск, Свердловская область, 13 июля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. В результате пожара в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области один человек погиб и ещё двое пострадали. Об этом 13 июля сообщил региональный департамент информационной политики в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что врачи Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, которые получили ожоги при пожаре в Шайдурихе.

Уточняется, что один мужчина получил ожоги ног и его госпитализировали в Невьянскую ЦРБ, ещё один мужчина получил ожог кистей рук и ему оказали медпомощь на месте, от госпитализации он отказался.

«По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что порядка 40 жилых домов пострадали в результате природного пожара в селе Шайдуриха. По словам местных жителей, одна из улиц села фактически сгорела полностью.

До этого пациент одного из наркологических отделений Нижегородской области спровоцировал пожар, когда пытался пережечь спичками ремни фиксации. Поджигатель таким образом пытался освободить соседа по палате.