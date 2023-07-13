Невьянск, Свердловская область, 13 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Открытое горение в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области, где ранее вспыхнул пожар, ликвидировали. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

«В селе Шайдуриха ликвидировано открытое горение. Огнеборцы МЧС России продолжают работы по проливке, разборке конструкций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в работах по ликвидации пожара задействовали самолет-амфибию БЕ-200ЧС МЧС России и вертолеты Ми-8 ведомства и Минобороны, которые уже сбросили на район возгорания свыше 180 тонн воды.

Также указывается, что для разведки задействовали беспилотники, психологи МЧС ведут работу с местным населением. Тушением пожара занимаются 250 человек с 68 единицами техники.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при пожаре в селе Шайдуриха один человек погиб и ещё двое пострадали. Последним оказали необходимую медицинскую помощь врачи Невьянской ЦРБ.

До этого в региональном управлении МЧС сообщили, что в результате природного пожара в селе Шайдуриха получили повреждения около 40 жилых домов. По словам местных жителей, одна из улиц населённого пункта фактически сгорела полностью.