Екатеринбург, 13 июля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. До 40 жилых домов пострадали от природного пожара строений в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Распространению огня способствует сухая и ветреная погода. Как рассказали местные жители, одни из улиц сгорела полностью. Из села Шайдуриха в целях безопасности эвакуировано около 300 человек, информация о пострадавших не поступала. Тушением пожара занимается группа из 140 человек, привлечено 46 единиц техники.

К тушению пожара привлечён вертолёт МЧС России.

Постановлением главы Невьянска в лесах городского округа до 12:00 по местному времени 21 июля введён режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев заверил жителей, что сгоревшие дома в селе будут восстановлены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар на площади 1500 кв. метров произошел на открытой строительной площадке в Екатеринбурге. Прибывшие на место возгорания бригады пожарных установили, что горят деревянные поддоны и строительные бытовки на открытой строительной площадке в районе Сибирского тракта. Тушение пожара осложнялось прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи.

Также сообщалось о возгорании в шато-отеле «Немчиновка парк» в Подмосковье. Из отели были эвакуированы персонал и гости, общее число проживавших на момент возникновения пожара в отеле людей не уточняется. Площадь пожара составила 250 кв. метров.