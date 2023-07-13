Вашингтон, 13 июля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день признаков возможного военного конфликта в районе Тайваня нет. Такое мнение 13 июля высказал начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей в интервью телеканалу NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«В настоящее время нет никаких признаков, говорящих о том, что произойдёт конфликт в районе Тайваня», — сказал он.

В то же время начштаба американских ВМС отметил, что он «очень серьёзно» относится к оценкам разведки США о том, что Китай к 2027 году может попытаться установить контроль над островом с помощью силы.

Гилдей указал, что ВМС США должны быть готовы дать ответ в случае начала такого конфликта в любой момент, однако добавил, что, по его утверждению, целью американской стороны является предотвращение такого варианта развития событий.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля минобороны Китая заявило, что новые поставки США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон не учитывает ключевые озабоченности Пекина и вмешивается во внутренние дела Китая. Также минобороны КНР выразило решительный протест из-за поставок американских вооружений в тайваньский регион.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не поддерживает независимость Тайваня и не собирается менять «систему Китая». Он рассказал об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Перед этим глава МИД КНР Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США в последнее время достигли наиболее низкого уровня за всю их историю. По его словам, это не отвечает интересам народов двух стран.